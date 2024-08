Kaikkien aikojen helle-ennätys häämöttää – Kevolla tehtiin jo historiaa

Kulunut kesä on ollut kautta maan hyvin helteinen.

Jos helleraja tänään rikkoutuu, on kesän 60 hellepäivä. Se on lähellä vuonna 2002 mitattua 65 hellepäivän ennätystä.

Meteorologi Markus Mäntykankaan mukaan on mahdollista, että ennätyksen rajapyykki ehtii vielä mennä rikki tänä kesänä.

– Helteitä on välillä riittänyt ihan elokuun loppuun, ja myöhäisimpiä mitattuja hellepäiviä on ollut myös syyskuussa. Meillä on elokuuta vielä hyvin jäljellä.