USU: Kokoomuksella ja perussuomalaisilla yli miljoonan euron vaalibudjetit ensi vuonna

Eduskuntapuolueiden budjeteissa ensi vuoden kunta- ja aluevaaleihin on suuria eroja. Asia ilmenee Uutissuomalaisen tekemästä kyselystä eduskuntapuolueille.

Suurin alustava vaalibudjetti on hallituspuolue kokoomuksella, joka aikoo käyttää vaaleihin noin 1,8 miljoonaa euroa. Myös hallituspuolue perussuomalaisten budjetti on yli miljoona euroa. Nämä ovat ainoat puolueet, joiden alustavat budjetit ovat yli miljoonan euron luokkaa.

– Kahden päällekkäisen vaalin myötä myös budjetti rakentuu hieman eri tavalla. Lopullinen yhteenlaskettu budjetti on todennäköisesti noin yhden ja kahden miljoonan välissä, kertoo perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää Uutissuomalaiselle.

Muista hallituspuolueista RKP:n alustava budjetti on noin 500 000 euroa ja kristillisdemokraattien 240 000 euroa.

Oppositiopuolueista suurin budjetti on tällä haavaa SDP:llä, jonka budjetin arvioidaan olevan noin 700 000–800 000 euroa.

Keskustasta puolestaan kerrotaan, että puolueen alustava budjetti on yli 600 000 euroa, mutta summan on määrä tarkentua vielä syksyn ja talven aikana. Vasemmistoliiton budjetti on 400 000 euroa ja vihreiden 300 000 euroa.