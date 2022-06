USU: Eduskuntapuolueiden yhteenlaskettu jäsenmäärä pudonnut – näissä kolmessa puolueessa päinvastainen kehityssuunta

Eduskunnassa olevilla kymmenellä puolueella on nyt yhteensä noin 190 000 jäsentä, kun marraskuussa 2020 jäseniä oli noin 214 000. Luvut perustuvat Uutissuomalaisen puolueilta keräämiin tietoihin.

Määrällisesti eniten on kutistunut keskustan jäsenmäärä, joka hupeni noin 13 000:lla. Toisaalta keskustalla oli ja on edelleen puolueista selvästi eniten jäseniä.

Eniten uusia jäseniä puolessatoista vuodessa on tullut perussuomalaisille. Puolueella on nyt 15 000–16 000 jäsentä. Luku on kasvanut 2 000–3 000:lla.