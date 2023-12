Uskomattomat ympäristörikokset -sarjalle Vuoden ympäristöavaus -palkinto – sai myös kaksi Kultainen Venla -ehdokkuutta

– Siksi onkin ansiokasta, että oululainen NTRNZ media on tarttunut aiheeseen dokumenttiohjelman keinoin. MTV3:lla julkaistussa Uskomattomat ympäristörikokset -sarjassa on käsitelty aihetta faktaperusteisesti, monipuolisesti ja visuaalisesti mielenkiintoisesti, tiedotteessa kerrotaan.

– Kun katsoo edellisten vuosien palkittuja tahoja, ymmärtää, että olemme nyt todella kovassa seurassa. Tämä palkinto vahvistaa uskoani siihen, että laadukkaalla viihteellisellä sisällöllä on yhteiskunnallista merkitystä. Tärkeää on myös se, että me, joilla ääni on, käytämme sitä vastuullisesti, ja olemme puolustuskyvyttömien puolella, Hostikka kertoo tiedotteessa.