Uutisankkurin lapsivesi meni – teki silti kolmen tunnin lähetyksen: "Olen mieluummin töissä"

Newyorkilaisen CBS6-paikalliskanavan uutisankkuri Olivia Jaquith esiintyi normaalisti ankkuriparinsa kanssa, vaikka hänen synnytyksensä oli alkanut noin kaksi tuntia aiemmin.

– Meillä on iso uutinen, sillä Olivian lapsivesi on mennyt. Hän ankkuroi lähetystä, vaikka synnytys on alkanut, hänen ankkuriparinsa Julia Dunn kertoi yleisölle.

Naisilla oli edessään kolmen tunnin aamulähetys.

– Olemme kellottaneet supistusten väliä. Onko se nyt kaksi minuuttia? ankkuripari kysyi Jaquithilta.

– Ei, tai no kerran oli, synnyttäjä vastasi. Olen mieluummin töissä, kuin sairaalassa, Jaquith sanoi.

Lopulta Jaquith lähti töistä kohti sairaalaa noin viisi tuntia lapsivedenmenon jälkeen.

Yhdysvallat on ainoa teollistunut maa, joka ei tarjoa lakisääteistä palkallista äitiyslomaa.

Lähde: KameraOne/CBS6