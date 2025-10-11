Ampujaa ei ole saatu kiinni.
Saksan Giessenin kaupungissa useita ihmisiä on haavoittunut ammuskelussa lähellä toria.
Saksan poliisin mukaan haavoittuneita henkilöitä on useita, mutta tarkka määrä tai haavoittumisten vakavuus ei ole tiedossa.
Asiasta kertovat muun muassa saksalaislehti Bild ja uutistoimisto Reuters.
Tiedossa ei ole, että kukaan olisi kuollut ammuskelun seurauksena.
Poliisin tietojen mukaan tapaus sattui kello 15.10 urheiluvedonlyöntitoimistossa lähellä torialuetta.
Ampujaa ei ole saatu kiinni, mutta poliisin mukaan ihmiset eivät ole enää vaarassa.