Useat mediat vahvistaneet tiedustelutiedon Venäjän maksamista palkkioista islamisteille – suurlähetystö: "Lopettakaa valeuutisten tekeminen"

New York Timesin juttu on herättänyt Yhdysvalloissa kritiikkiä presidentti Donald Trumpia kohtaan, joka lehden mukaan sai tiedon Venäjän maksamista palkkioista jo maaliskuussa, mutta ei ole ryhtynyt asiassa vastatoimiin. Eilen Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany kiisti presidentti Trumpin tai varapresidentti Mike Pencen olleen tietoinen asiasta.

Venäjä: "Valeuutisia"

Venäjän Yhdysvaltain-suurlähetystö on reagoinut voimakkaasti uutisointiin. Sen mukaan useat Venäjän lähetystöjen työntekijät ovat saaneet tappouhkauksia "nimettömien ja perättömien väitteiden" takia.

Myös ääriliike Taleban on kiistänyt lehden julkaisemat tiedot. New York Timesin mukaan palkkioita on maksettu taistelijoille, jotka ovat kytköksissä Talebaniin.