Washington Post: Venäjän tapporahat voineet aiheuttaa kymmeniä USA:n sotilaiden kuolemia Afganistanissa

New York Times kertoi perjantaina, että Venäjä on tarjonnut Afganistanissa Taleban-liikkeeseen yhdistetyille aseellisille ryhmille salaisia palkkioita, jos sissitaistelijat onnistuvat tappamaan yhdysvaltalaissotilaita.

Palkkioiden on väitetty toimineen kannustimina, jotta sissit kohdistaisivat iskujaan Yhdysvaltain joukkoihin.

Washington Postin mukaan ei ole varmaa, kuinka monia yhdysvaltalaissotilaita tai koalitiossa mukana olevien muiden maiden kansalaisia operaatiossa on tarkalleen kuollut.

Trumpin avustajat väittävät, ettei Trump tiennyt miten reagoida väitteisiin

New York Times kertoi myös nimettömiin viranomaislähteisiin viitaten, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille olisi kerrottu tiedustelulöydöksistä maaliskuussa. Lähteiden mukaan Trump ei olisi kuitenkaan päättänyt, miten reagoida asiaan.

"On hullu ajatus, ettei Trumpille olisi kerrottu asiasta"

McEnanyn mukaan hänen lausuntonsa ottaa kantaa New York Timesin jutun epätarkkuuteen, ei niinkään väitettyyn tiedustelumateriaaliin.

– Ajatus siitä, ettei Trumpille olisi kerrottu Venäjän luvanneen tappopalkkioita yhdysvaltalaisjoukoista, on jopa hullumpi kuin se, että hänelle olisi kerrottu ja hän ei tehnyt sille mitään, Rhodes kirjoitti lauantaina Twitterissä.

– Trumpin väki ehkä kuvittelee suojelevansa Trumpia sanomalla, ettei hän tiennyt, mutta se on jopa pahempi asia.

Myös Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja John Ratcliffe oli kertonut myöhään lauantaina paikallista aikaa Twitterissä vahvistavansa omalta osaltaan, ettei Trumpia ole briiffattu asiasta. Ratcliffe kertoo varmistaneensa, ettei presidentille tai varapresidentille ollut koskaan kerrottu mistään asiaan liittyvistä tiedustelutiedoista, vaikka New York Timesin jutussa niin väitetään tehdyn.

– Tätä asiaa aiemmin tänään käsitellyt Valkoisen talon lausunto, joka kiisti tämänkaltaisen briiffauksen tapahtuneen, oli paikkansapitävä. New York Timesin raportointi ja kaikki muut myöhemmät uutisraportit tällaisesta briiffauksesta ovat virheellisiä, Ratcliffe sanoi tviitissä.

Taleban on kiistänyt väitteet, Venäjä julisti valeuutisiksi

Ääriliike Taleban on kiistänyt lehden julkaisemat tiedot. Se painotti olevansa sitoutunut rauhansopimukseen, jonka se allekirjoitti Yhdysvaltain kanssa helmikuussa. Tuolloin osapuolet sopivat muun muassa siitä, että kaikki ulkomaiset joukot vedettäisiin pois Afganistanista ensi vuoteen mennessä.

Talebanin on uskottu saaneen vuosikausien ajan tukea Pakistanin tiedustelupalvelulta. Taleban kiisti lausunnossaan Yhdysvaltain aiemmat syytteet, joiden mukaan se olisi saanut aseita Venäjältä.

Talebanin mukaan se on käyttänyt vain niitä aseita ja työkaluja, jotka ovat olleet jo Afganistanissa tai joita se on ottanut haltuunsa vastustajiltaan taisteluiden myötä.

Myös Venäjä on kiistänyt tapporahaväitteet. Venäjän Washingtonissa sijaitseva suurlähetystö tviittasi New York Timesin jutun "perättömien ja nimettömien syytösten" johtaneen siihen, että Venäjän Washingtonin ja Lontoon suurlähetystöjen työntekijöiden henkeä on uhattu.