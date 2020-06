Tiedustelulähteet NYT:lle: Venäjä on maksanut islamistitaistelijoille amerikkalaissotilaiden tappamisesta

Lehden tietojen mukaan Afganistanissa toimiville kapinallisjoukoille on tarjottu palkkioita myös aikana, jolloin Yhdysvallat ja kävi Talebanin kanssa rauhanneuvotteluja. Yhdysvallat ja Afganistan ovat syyttäneet Venäjää pitkään Talebanin tukemisesta ja kapinallisjoukkojen aseistamisesta, mutta näin selvää yhteyttä amerikkalaisjoukkoja vastaan tehtyihin iskuihin ei ole aiemmin vahvistettu.

New York Timesin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saanut selvityksen tiedusteluviranomaisten tiedoista maaliskuussa. Valkoinen talo ei kuitenkaan ole vielä tehnyt päätöstä, miten Venäjän toimintaan vastataan. Asiasta on keskusteltu muun muassa Ison-Britannian tiedustelun kanssa.