Useaan ministeriöön uusi johtaja ensi vuonna, kärkivirkamiehenä pidetty Martti Hetemäki siirtyy professoriksi

Hetemäkeä on yleisesti pidetty Suomen vaikutusvaltaisimpana virkamiehenä. Hän on hoitanut virkaa vuodesta 2013, mutta siirtyy nyt yliopistomaailmaan. Hänet on nimitetty työelämäprofessoriksi Helsinki Graduate School of Economicsiin maaliskuun alusta.