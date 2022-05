USA:n luotsaama Quad-liittouma otti kantaa sotatoimia vastaan – tulkittiin puolustavan Ukrainaa ja Taiwania

– Koska Venäjän hyökkäys Ukrainaan ravistaa kansainvälisen järjestyksen perusperiaatteita... (me) vahvistimme, että yksipuolisia yrityksiä muuttaa status quota väkisin ei koskaan suvaita missään, etenkään Intian ja Tyynenmeren alueella, Japanin pääministeri Fumio Kishida sanoi.

Etelä-Korea mielii mukaan

Euroopassa vähemmän tunnettuun Quad-liittoumaan on liitetty kysymys siitä, onko se Aasian Nato vai ei. Jos Kiinalta kysytään, vastaus on mitä ilmeisimmin kyllä.

Kiinan näkökantaa tukee se, että Quad on ollut yhteisessä sotaharjoituksessa. Kivenä kengässä on Kiinalla myös se, että Etelä-Korea on ilmaissut kiinnostusta liittyä Quad-verkostoon.