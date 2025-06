USA:n iskut saattavat ennakoida muutosta – "Iran olisi pantu polvilleen"

Politiikan asiantuntija arvioi Yhdysvaltojen pyrkivän iskuillaan kokonaisratkaisuun, jossa myös Palestiinan kysymys ratkaistaisiin.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä sanoo, että Yhdysvaltojen iskut Iraniin saattavat antaa mallia siitä, miten Yhdysvallat aikoo jatkossa puuttua maailman konflikteihin.

– Amerikan yleinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on menossa tähän suuntaan, että ei enää niin paljon läsnäoloa eri puolilla maailmaa, vaan sellainen teknologinen kyky, että se pystyy tekemään nopeita iskuja, joilla pyritään hoitamaan alueellisia konflikteja ja muuttamaan tarvittaessa alueellista voimatasapainoa, Penttilä sanoi MTV:n Huomenta Suomessa.

Hänen mukaansa Yhdysvaltojen iskuilla Iraniin tavoitellaan monta asiaa.

– Yhdysvaltojen ykköstavoite – tämän ydinaseohjelman tuhoamisen lisäksi – on saada aikaan nämä Abrahamin sopimukset tai niiden jatko, mikä tarkoittaa että päästäisiin tilanteeseen, jossa Israel, Saudi-Arabia ja muut Persianlahden valtiot sopisivat rauhasta.

Penttilän mainitsemat Abraham-sopimukset tarkoittavat Lähi-idän rauhanprosessissa joukkoa rauhansopimuksia Israelin ja arabimaiden välillä.

– Tähän pakettiin kuuluisi, että Palestiinan kysymys tavalla tai toisella ratkaistaisiin. Jos tähän päästäisiin, silloin Saudi-Arabia ja Israel olisivat luottoliittolaisia Yhdysvalloille. Iran olisi pantu polvilleen. Tämä olisi varmaan se alueellinen tavoite, joka Yhdysvalloilla on, Penttilä sanoo.

"Varmaan olisi helpompi olla iskemättä Yhdysvaltoihin"

Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen sanoo, että Iranilla on tilanteessa kädessään huonot kortit. Maailma odottaa, miten Iran vastaa Yhdysvaltojen iskuihin.

– Sekin on vastaamista, että ei isketä. Iso kysymys on, iskeekö Iran yhdysvaltalaiskohteisiin – lähinnä sillä alueella sotilastukikohtiin tai muualle.

Iranilla on aika huonot kortit kädessä.

– Kyllähän he tietävät, että jos iskevät USA:n sotilastukikohtiin, silloin Trump – tässä samassa hengessä, mitä Risto hyvin kuvaili – ei toisi pysyvää läsnäoloa, vaan sitten iskettäisiin kovaa.

– Siellä voi puntti tutista Iranissa. Iskeä vai ei iskeä – varmaan olisi helpompi olla iskemättä Yhdysvaltoihin, Teivainen totesi MTV:n Huomenta Suomessa.