USA:n entiset puolustusministerit: Armeijan osallistaminen vaalikiistoihin vaarallista ja laitonta – "Tämän vuoden ei tulisi olla poikkeus"

Lisäksi he painottavat, että pyrkimykset tuoda armeija osaksi prosessia voisivat aiheuttaa vakavia ammatillisia tai rikosoikeudellisia seurauksia tähän pyrkiville virkamiehille.

Valta vaihtunut rauhanomaisesti vuodesta 1860 lähtien

Esseessään ex-ministerit painottavat sitä, miten kaikki vaalituloksen haastaneet oikeustoimet on hylätty tuomioistuimissa. Lisäksi he nostavat esiin sen, että osavaltioiden kuvernöörit ovat vahvistaneet tulokset ja valitsijat ovat antaneet äänensä.

Puolustusministerien mukaan vaalituloksen kyseenalaistamisen aika on nyt ohi ja on tullut aika laskea valitsijaäänet virallisesti, niin kuin perustuslaissa on määritelty.