Urpilainen joutunut selittelemään rasismia EU-komissaarina, vetoaa muihin ehdokkaisiin – "Ihan kuin hallituksessa ei ymmärrettäisi"

SDP:n presidenttiehdokas Jutta Urpilainen on huolestunut siitä, millainen vaikutus hallituksen "toistuvasti syrjivillä" lausunnoilla on Suomen maineeseen ulkomailla. Häntä huolestuttaa lausuntojen vaikutus myös Suomen vetovoimaan kansainvälisillä työvoiman rekrytointimarkkinoilla.

Urpilaiselta "nollatoleranssihaaste"

– Se olisi välttämätön arvoviesti suomalaisille ja tärkeä signaali maailmalle siitä, millainen maa Suomi on, hän kirjoittaa.

Urpilaisen mukaan kyse on perustavista arvoista sekä pian myös euroista ja työpaikoista.

Urpilaisen mukaan rasismi on edelleen ongelma

– Ihan kuin hallituksessa ei ymmärrettäisi, mikä merkitys sitoutumisella ihmisarvoon ja ihmisten yhdenvertaisuuteen on kansainvälisesti. Rasistin maineella ei tehdä kauppaa Afrikassa mutta ei myöskään Amerikassa eikä Euroopassa.

– On syytä kysyä, mitä on nollatoleranssi, jos hallituksen ministerit saavat jatkaa syrjiviä puheitaan ilman, että hallituksesta niihin puututaan. Tällaiset ulostulot ovat omiaan vaarantamaan Suomen kansainvälisen maineen. Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvoisena ja avoimena maana, mutta nyt oikeistopopulistien uho kantautuu Suomesta myös rajojemme ulkopuolelle.

Urpilainen huolissaan Suomen maineesta ja vetovoimasta

Urpilaista huolestuttaa Suomen maakuva ja vetovoima ulkomailla työvoiman rekrytoinnin suhteen. Hän on huolissaan siitä, millaiseksi Suomen maakuva ja vetovoima ulkomaisten osaajien silmissä muodostuu. Hän pelkää, että Suomen vetovoima kansainvälisen työvoiman rekrytoinnissa vaikeutuu.

Hän kirjoittaa, että hallituspuolueiden horjumiseen oman sitoutumisensa noudattamisessa on puututtava.

– Ikävä kyllä on esitettävä kysymys, onko Suomi menossa sellaiseen suuntaan, että ulkomailla syntyneet ihmiset eivät koe olevansa tervetulleita tai että uussuomalainen ei voi koskaan olla “tarpeeksi suomalainen”. Jos näin on, kurssi on korjattava. Suomalaista hyvinvointivaltiota kelpaavat rakentamaan syntyperäiset suomalaiset ja uussuomalaiset.