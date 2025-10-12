Pelastuslaitos kiittää ohikulkijaa tämän toiminnasta Toholammilla.
Keski-Pohjanmaan Toholammilla paloi tänään omakotitalo asuinkelvottomaksi.
Palo syttyi Kotipellontiellä ja sen sammutustöihin osallistui kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä.
Omakotitalon kerrotaan palavan asuinkelvottomaksi, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Tästä voidaan kiittää ohikulkijaa, joka huomasi palon ja kävi pelastamassa asukkaan rakennuksen sisältä.
– Pelastuslaitos kiittää tästä urhoollisuudesta, pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan.
