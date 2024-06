Urheilusuuruus Tom Brady jakoi vaikuttavan elämänohjeen

Bradyn entinen seura New England Patriots (2000–2019) kunnioitti seuralegendaansa omassa Hall of Fame -tilaisuudessaan, missä Patriots ilmoitti muun muassa jäädyttävänsä Bradyn pelipaidan numerolla 12. Brady piti seremonioiden keskellä väkevän puheen.

– Elämä on haasteita täynnä. Ihan sama, että kuka olet: eteen tulee mutkia, kuoppia ja mustelmia. Vinkkini on se, että ole valmis niihin. Jalkapallo on opettanut sen, että menestys ja saavutukset syntyvät vastoinkäymisiä voittamalla. Ja kun ne saavutetaan joukkueena, se ylittää kaikki henkilökohtaiset tavoitteet, Brady aloitti ja latasi perään napakan elämänohjeen: