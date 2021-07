Uponneen Estonian uudet tutkimukset käynnistyvät viimein – MTV Uutiset tutkimusryhmän matkassa

Ryhmällä on käytössään erikoislaitteistoa, jolla on muun muassa tarkoitus tutkia laivan kyljestä löytynyttä yli neljämetristä reikää sekä meren pohjaa hylyn ympäriltä.

Ruotsin ja Suomen asettaman kansainvälisen tutkimuskomission loppuraportti julkaistiin yli kolme vuotta onnettomuuden jälkeen. Sen tuloksia on viime vuosina kyseenalaistettu.

Varsinainen tutkimus on suunniteltu tehtäväksi ensi vuonna, kun alustavat tutkimukset ovat valmistuneet. Käytössä on nyt erikoislaitteistoa. Sukeltajia ei käytetä.

Lähipäivinä on tarkoitus tehdä 7 erilaista pelastusharjoitusta ja niillä on tarkoitus selvittää, kuinka paljon eteenpäin on menty niistä ajoista, kun tämä karmea Estonia-onnettomuus tapahtui.