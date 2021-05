UPM sai Shottonin paperitehtaan myytyä Walesissa – ostajana turkkilaisyhtiö

Metsäyhtiö UPM kertoo sopineensa Pohjois-Walesissa sijaitsevan UPM Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynnistä. Ostaja on Eren Paper, jonka emoyhtiö Modern Karton Sanayi Ve Ticaret A.S. on turkkilaisen teollisuuskonserni Eren Holdingin kartonki- ja aaltopahviyhtiö.