Putin ja Kiinan Xi tapaavat tänään – "Venäjä on menossa Kiinan taskuun"

– Luulen, että Kiina suhtautuu tilanteeseen varovaisesti. Tapaamisen odotukset sen osalta eivät voi olla kovin korkealla, mutta symbolisesti merkitys Venäjälle on suurempi Harkovassa koettujen tappioiden jälkeen.

Kiina hyötyy länsimaiden pakotteista

Venäjän hyökkäyssodan syttymisen jälkeen Kiinan ja Venäjän välinen kauppa on kiihtynyt. Kangaspuron mukaan lähes kaikki se, mitä meni ennen Venäjältä Eurooppaan, menee nyt Kiinaan ja Intiaan.

– Kiina ostaa 50 prosenttia enemmän kuin aikaisemmin, josta 80 prosenttia on energiaa.

Venäjä on entistä riippuvaisempi Kiinasta länsimaiden asettamien pakotteiden vuoksi, eikä Venäjällä Kangaspuron sanojen mukaan ole juuri muuta suuntaa yhteistyölle jäljellä, kuin Kiina.

– Samalla Kiina on pitänyt etäisyyttä Venäjään. Sieltä ei tiettävästi ole tullut suoraa sotamateriaalia tai tukea sotaa varten. Kiina ei kuitenkaan sanktioi Venäjää ja hyötyy tilanteesta, kun venäläinen öljy on alennusmyynnissä.

– Venäjä on menossa Kiinan taskuun, hyvin yksipuolinen riippuvuus Kiinasta on rakentumassa. Venäjän sanavalta kahdenvälisissä suhteissa on huomattavan heikko.