Katso kokeneen lentäjän hurja taidonnäyte! Valkoinen vana muodosti taivaalle meille hyvin tuttuja symboleita

Jäätyään eläkkeelle kuninkaallisten ilmavoimien lentäjän työstä vuosia sitten, on 59-vuotias Rich Goodwin viihdyttänyt ihmisiä järjestämällä henkeäsalpaavia lentonäytöksiä Iso-Britanniassa. Kun korona-ajan myötä isot yleisötapahtumat on kielletty, on Goodwin joutunut laittamaan myös suositut lentonäytöksensä jäihin.