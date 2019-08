Unkarin ulkoministeriltä kiivasta palautetta suomalaisille: "Maamme syytteleminen siitä, ettemme olisi muka demokratia – se on yksinkertaisesti valhe"

– Maamme syytteleminen siitä, että emme muka olisi demokratia, syyttäminen siitä, ikään kuin meillä ei olisi kansan tukea – se on yksinkertaisesti valhe. Emme voi hyväksyä tätä, Szijjarto sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Suomi on EU-puheenjohtajamaana korostanut oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja ajanut muun muassa EU-tukirahojen kytkemistä periaatteiden noudattamiseen. Unkari on yksi EU:n jäsenmaista, joka on saanut unionilta pyyhkeitä oikeusvaltioperiaatteiden laiminlyömisestä.