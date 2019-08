Pääministeri Antti Rinne: Puheenjohtajamaa Suomella erityinen vastuu puolustaa EU:n arvoja

– Suomella on puheenjohtajavaltiona nyt erityinen vastuu huolehtia, että unionin arvoperustaa ei murenneta, Antti Rinne sanoi.

Rinteen mielestä oikeusvaltiossa on pohjimmiltaan kyse aivan tavallisten ihmisten elämästä. Hän kehotti kuulijoita kuvittelemaan Suomen, jossa medialla ei olisi sananvapautta eikä tuomioistuimissa riippumattomia tuomareita. Rinteen mukaan tällainen kehitys on totta Euroopassa, ja sitä pitää vastustaa.

EU-maista muun muassa Puolan ja Unkarin kehitys on aiheuttanut huolia oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. Puolan kohdalla huoli on liittynyt uudistuksiin, joiden on pelätty heikentävän oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Unkarin osalta tarkkailussa ovat olleet muun muassa median ja kansalaisjärjestöjen vaikeudet.