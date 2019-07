Tutkija Unkarin pääministerin kritiikistä suomalaista demokratiaa kohtaan: "Tämä on hyvin vahvaa propagandaa, jossa poliitikon tietämys Suomesta on aika alkeellinen"

Nyyssönen kertoo olevansa yllättynyt, että Unkari on nostanut panoksia kritisoimalla asiaa pääministeritasolla asti.

Perustuslakituomioistuinta ei ole muissakaan Pohjoismaissa



– Se on kyllä totta että Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, mutta siitä ei voida vielä väittää etteikö Suomessa toteutuisi demokratia, Nyyssönen kertoo.

– On tietysti kiinnostavaa, että nämä ovat juuri niitä epäkohtia, joista Euroopan Unioni ja jäsenmaat ovat Unkaria pitkään arvostelleet. Tällä pyritään osoittamaan se, että Suomella, eli EU:n puheenjohtajamaalla ja Brysselillä ei olisi "puhtaat jauhot pussissa", Nyyssönen toteaa.

Näkemys Suomesta alkeellinen

– Hyökkäys on paras puolustus. Näyttää siltä että Viktor Orban hyvinkin käyttää tätä taktiikkaa. Se ei ole ainutlaatuista, hän on käyttänyt samaa esimerkiksi Ruotsia ja Hollantia vastaan.

Hänen mukaansa on kyse tietynlaisesta väittelytaktiikasta, jossa tietoa valikoimalla saadaan aikaiseksi kuva, että nostetuissa asioissa olisi paljonkin kritisoitavaa.

– Tämä on hyvin vahvaa propagandaa, jossa poliitikon tietämys Suomesta on, tahallaan tai tahattomasti, aika alkeellinen, Nyyssönen sanoo.

– Epäilemättä Suomen täytyy tähän puuttua, erilaisten suomalaisten poliitikkojen, ja näin on tehtykin. Suurlähettiläät ja suurlähetystö ovat joutuneet selittämään näitä asioita.

Nyyssösen mukaan Orbanin tapauksessa hyssyttely ei auta, vaan tämä ymmärtää suoraa ja kovaa puhetta. On kuitenkin kysymys rahasta.

Suomi on nostanut demokratian keskusteluun

Kritiikki on noussut heti Suomen aloitettua EU:n puheenjohtajamaana. Suomen tarkoitus on sitoa EU:n tukirahat oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Unkari jäisi oman tilanteensa takia häviölle.

– Seuraava puheenjohtajamaa on Kroatia, edellinen oli Romania, joiden demokratiaindeksi ei ole niin korkealla kuin Suomen. Kaikki puheenjohtajamaat eivät pidä näitä asioita esillä.

Nyyssönen korostaa, että Unkarin ongelmista on keskusteltu jo ainakin kymmenen vuoden ajan.

Hän uskoo, että Unkarilla on aiheellinen pelko rahoituksen menettämisen puolesta.

– Unkari on ollut keskeinen nettosaaja, tässä on vipuvarsi jota voidaan kiristää. Näen tässä mahdollisuuksia, mutta olen pessimistinen. Mihinkään nopeisiin ratkaisuihin en usko.

– Tämä on poliittinen ja akateeminen keskustelu, joka koskee hyvinkin paljon myös itseäni. Epäilemättä ehkä tässä olisi Suomen ulkoministeriölle toiminnan paikka, Nyyssönen toteaa.

– Oikeusvaltio on käsitteenäkin niin epämääräinen. Mutta epäilemättä tämä on asia, jota Suomen kannattaa pitää esillä.



EU-parlamentti hyväksyi kurinpitomenettelyn käynnistämisen Unkaria kohtaan viime vuoden joulukuussa. Neuvoston mukaan on olemassa selvä vaara, että Unkari loukkaa vakavasti unionin perustana olevia arvoja.