MTV Budapestissa: Unkarilaismedia jatkaa Suomen rajua ryöpyttämistä – joutuuko Antti Rinne syömään sanansa, jos Viktor Orbán ei taivu?

Pääministeri Antti Rinne tapaa näillä hetkillä Budapestissa Unkarin pääministerin Viktor Orbánin. Ilmassa on poikkeuksellisen paljon jännitteitä, sillä Unkari on syyttänyt EU-puheenjohtajamaa Suomea oikeusvaltion heikosta tilasta - siis samasta asiasta, josta sitä on jo pitkään syytetty. Suomi taas haluaa kytkeä oikeusvaltion EU-tukien ehdoksi.