Unkarin pelaaja kannustaa Leijonia – poikkeuksellinen viesti tappion jälkeen

Ensi kaudeksi Saksan DEL-liigan Iserlohn Roostersiin siirtyvä Sebok on kiekkoillut Suomessa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolelta lähtien ja edustanut viimeisimmäksi Tampereen Ilvestä 2021–23. Leijonien kohtaaminen Tampereella MM-kisoissa tuntui "huikealta".

– Nyt ainakin vähäksi aikaa urani Suomessa loppuu, mutta on hienoa, että on pystynyt pelaamaan Unkarin pelipaidassa Tampereella. On tämä hieno juttu, erinomaisesti suomea puhuva Sebok sanoi Unkarin 1–7-tappioon päättyneen matsin jälkeen MTV Urheilulle.

Unkari oli viimeksi pelannut korkeimmalla tasolla MM-turnauksessa vuonna 2016, jolloin Sebok myös kohtasi Suomen, tuolloin Venäjällä pelatuissa kisoissa.

"Yhdellä kädellä en ollut ikinä tehnyt maalia"

Sebok pelasi nyt moniltakin osin muistoihin jäävän ottelun. Hän iski Unkarin ainoan maalin, 1–2-kavennuksen, toisessa erässä. Suomen maalivahti Jussi Olkinuora pompautti kiekon ja Sebok ahnehti lyömään laatan maaliviivan tuntumasta häkkiin.

Sebok pohjusti ensin pelisuunnitelmaa Suomea vastaan ja luonnehti perään osumaansa rumaksi.

– Pelataan vain helposti. Yksilöt meillä eivät riitä mihinkään Suomea vastaan, mutta pelataan yksinkertaisesti, laitetaan kiekko päätyyn ja kovaa duunia. Se teki tulosta, tehtiin just tuollainen ruma maali.

– Kudit maalille vain, hyvä riisto, ja yhdellä kädellä en ollut ikinä tehnyt maalia, niin sekin tuli nyt.

Sebok myöntää kiekon pompanneen onnekkaasti.

– En tiedä, mistä se tuli. Ainakin näin sen kiekon koko matkan. Se oli aika onnekas juttu. Olkinuora ei varmaan nähnyt ollenkaan, ja pakkikin jäi.

– Maalintekijän maali niin sanotusti, Sebok veisti, mutta muistutti samaan yhteyteen lopputuloksesta: 7–1 Suomelle.

Katso Sebokin osuma ylälaidan videolta.

"Pitää olla ylpeä"

Unkari hävisi samoin numeroin eilen Ruotsille, mutta tuolloin peli repsahti aiemmin. Nyt Unkari taisteli sisukkaasti ja oli kolmanteen erään lähdettäessä vain maalin perässä Suomea.

– Eilen Ruotsi-peli lähti käsistä todella nopeasti. Meidän tavoitteemme oli, että tuollaista ei tapahdu enää. Kyllä me tiesimme, että Suomella on paljon parempi joukkue, mutta yritimme pelata sillä tavalla, että heidän on vaikea pelata. 40 minuuttia pelasimme todella hyvin minun mielestäni ja siitä pitää olla ylpeä.

Vaikka Suomi huilasi eilen ja Unkari pelasi, Sebokin mielestä lukemien repsahtaminen kolmannessa erässä ei johtunut Unkarin väsymisestä.

– Totta kai he tekivät kolmannen ja neljännen maalinsa kolmannen erän alussa aika nopeasti, se helpotti heidän pelaamistaan ja meillä oli henkisesti vaikeaa. Tiesimme, että emme viittä maalia tule tekemään.

"Kannustan Leijonia"

1:11 Jukka Jalonen kommentoi Leijonien maalinteon tuskaa, kunnes sitten ryöpsähti – "Yksinyrittämistä ja pakottamista."

Vaikka Leijonilla on ollut tässä MM-turnauksessa vaikeaa, se tuntui Sebokin mielestä vastustajana vaaralliselta. Hän jakoi kauniita sanoja Suomesta.

– En ole hirveästi seurannut muuten matseja, mutta kyllä minä katson Suomen matseja. Olen kuitenkin puoli elämääni asunut Suomessa. Kannustan Leijonia.

– Minun mielestäni he ovat pelanneet erittäin hyvin Ruotsia (Leijonat hävisi voittomaalikilpailussa 1–2) ja Saksaa vastaan (Leijonat voitti 4–3), maaleja ei vain ole mennyt verkkoon. Tänään niitä tuli. Toivottavasti jätkillä ketsuppipullo vähän aukesi ja tämä tulos helpotti, Sebok sanoi tappiopelin jälkeen varsin poikkeuksellisella tavalla.

Siinä missä Sebok toivoo Suomen menevän pitkälle, Unkarin kanssa hän taistelee sarjapaikasta, lohkon jumbosijan välttämisestä.

– Voitettiin (jatkoajalla) Ranska, iso juttu minun mielestäni. Nyt katsotaan, mitä Itävalta tekee, mutta todennäköisesti ratkaisupeli on meille maanantaina Itävaltaa vastaan. Saksa on sitä ennen sunnuntaina, se on aika kova vastustaja. Huomenna pidetään vapaa, mutta sitten keskitytään Saksa-peliin.