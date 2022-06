Unkarilaisfaneilta iljettävää käytöstä – maa kiersi Uefan sanktiot

Tapahtuma on jatkumoa sille, mitä tapahtui viime kesän EM-kisoissa. Unkari määrättiin pelaamaan kolme ottelua suljettujen ovien takana, koska fanit käyttäytyivät täysin epäasiallisesti ja muun muassa Englannin pelaajia solvattiin rasistisesti.

Uefan säännöissä on pykälä, joka mahdollisti sen, että Unkarin lauantaiseen otteluun Englantia vastaan oli otettu noin 30 000 katsojaa sisään langetetusta katsojakiellosta huolimatta. Poikkeus koskee lapsia. Vaikka Unkari on määrätty pelaamaan ottelunsa suljettujen ovien takana, saa katsomoon päästää koululaisia. Jokaista kymmentä lasta kohden on myös mahdollista ottaa katsomoon yksi aikuinen.