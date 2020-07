"Paras näyttö on saatu siitä, että kamerat ja kuuntelulaitteet ovat olleet kerhotilojen sisäpuolella" – Syyttäjän mukaan United Brotherhoodin johtajan suojelu kertoo tiukasta hierarkiasta

Syyttäjän mukaan esimerkiksi huume- ja ampuma-aserikoksia on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

– Holopainen on pyramidin korkeimmalla tasolla. Käskyt valuvat ylhäältä alaspäin, ja alimmalla tasolla olevat joutuvat ottamaan isoimpia riskejä, syyttäjä Anna-Riikka Ruuth sanoi tiistaina oikeudessa.

Syyttäjän mukaan United Brotherhoodin säännöissä lukee, että ryhmän etu menee yksilön edun edelle. Tällä perusteella on aiemmin katsottu, ettei jäsen tai ryhmään pyrkivä kokelas voi tehdä vakavia rikoksia oma-aloitteisesti tai tavoitella niillä hyötyä vain itselleen.

Syyttäjän mukaan rikoksista saatu hyöty on valunut Holopaiselle. Holopainen kiistää koventamisperusteen ja sen, että olisi johtanut ryhmää.

– Tero Holopainen on ollut United Brotherhoodin jäsen, mutta kiistää olleensa United Brotherhoodin johtaja tai edes olleensa United Brotherhoodissa muita jäseniä korkeammalla tasolla, hänen kirjallisessa vastauksessaan sanotaan.

KRP asensi kotietsinnässä kamerat kerhotilaan

Holopaisen toimesta on syyttäjän mukaan perustettu Bad Union, joka toimii esimerkiksi rekrytointikanavana United Brotherhoodille. Bad Unionin jäsenet ovat syyttäjän mukaan United Brotherhoodin täysjäsenten määräysvallassa ja heille esimerkiksi sälytetään riskialttiita tehtäviä.

Syyttäjän mukaan tehtävänjako näkyy muun muassa siinä, että vankilaan on joutunut paljon alemmassa asemassa olevia ihmisiä.

Ryhmän organisoitumisesta ja toimintakyvystä taas kertoo syyttäjän mukaan se, että kun joku jäsenistä on jäänyt kiinni, rikollinen toiminta ei ole loppunut. Syyttäjän mukaan kiinniotettujen tilalle on löytynyt uudet tekijät ja lisäksi rikoksia on tehty myös vankilan muurien sisältä.