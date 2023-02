Ensimmäinen kuva julki – hän näyttelee Michael Jacksonia tulevassa elämäkertaelokuvassa

Jafaar on Jermaine Jacksonin poika, joka on Michaelin veli ja The Jackson 5 -yhtyeen jäsen. Jaafar on laulanut ja tanssinut 12-vuotiaasta lähtien. Hän ei ole vieras ruutukasvo, sillä hän on esiintynyt vuonna 2015 The Jackson’s: Next Generation -tv-ohjelmassa ja Michaelin isoveljen, Tito Jacksonin, Love One Another -musiikkivideolla vuonna 2021. Elokuvarooli on kuitenkin Jafaarin debyytti näyttelijänä.