UM: Ulkoministeri Haavisto Etyjin epäviralliseen ministerikokoukseen Slovakiaan

Slovakia toimii Etyjin puheenjohtajana vuonna 2019 ja on nostanut konfliktien ehkäisyn sekä tehokkaan multilateralismin prioriteeteikseen.

Etyjin rooli konfliktien ratkaisupyrkimyksissä on noussut esiin erityisesti Ukrainan konfliktin myötä. Etyjin monitorointimissio (Special Monitoring Mission, SMM) on keskeinen kansainvälinen toimija Itä-Ukrainassa.

"Ukrainan tulevaisuus vaikuttaa koko Euroopan turvallisuuteen. Keskeistä on saada Itä-Ukrainan konflikti loppumaan. Alueella on vakava humanitaarinen kriisi", ulkoministeri Pekka Haavisto kirjoitti Ministerin kynästä -kolumnisarjassa aiemmin heinäkuussa.

Suomi tukee Etyj -hankkeita noin puolella miljoonalla

Suomi tukee Etyjin toimintaa merkittävällä panostuksella. Suomella on noin 35 asiantuntijaa järjestön sihteeristössä ja operaatioissa, näistä yli 20 Ukrainan monitorointimissiossa. Lisäksi Suomi tukee vapaaehtoisrahoituksella Etyjin hankkeita noin 550 000 eurolla vuosittain.

Suomi on myös tukenut Etyjin rauhanvälityskapasiteetin vahvistamista. Suomi toimii järjestön rauhanvälityksen ystäväryhmän puheenjohtajana yhdessä Turkin ja Sveitsin kanssa. Lisäksi Suomella on Etyjissä näkyvä rooli sukupuolten tasa-arvon edistäjänä. Suomi on esimerkiksi aloitteentekijä Etyjin naiset, rauha ja turvallisuus -toimintasuunnitelman laatimisessa.