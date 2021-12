Pekka Haavisto: Tilanne Venäjän kanssa voi kärjistyä lähitulevaisuudessa – Putin väläytteli kostotoimia

Venäjä osoitti tänään jälleen voimaansa, kun se kertoi testanneensa risteilyohjusta Japaninmerellä lähellä Kuriilien saariryhmää, jonka omistuksesta sillä on kiistaa Japanin kanssa.

Ulkoministerit vaativat koskemattomuuden kunnioittamista

Ulkoministerit pelkäävät, että Venäjän ja Ukrainen välinen konflikti on nyt siinä pisteessä, että se voi kärsijistyä nopeasti.

– Pohdimme sitä, onko Venäjällä vielä halua entisestään kärjistää sotilaallista tilannetta. Pidimme mahdollisena, että jos kärjistämishalua on, niin se voi tapahtua lähitulevaisuudessa, Haavisto sanoo.

Etyj on hyvin tarpeellinen

Järjestö toimii ynteisymmärrys- eli konsensusperiaatteella ja viime vuosina konsensusta on Haaviston mukaan ollut hetkittäin vaikea löytää. Haaviston mielestä Etyj on silti hyvin tarpeellinen elin.

– Välillä on sanottu, että Etyj on halvaantunut päätöksenteossaan. Se ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, että Etyj on se foorumi, jossa keskusteluita käydään.