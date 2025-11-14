Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päättää tänään MM-karsintaurakkansa, kun se isännöi Olympiastadionilla Maltaa. Ottelu alkaa Helsingissä kello 19.

Huuhkajat on käytännössä menettänyt mahdollisuutensa päästä ensi vuonna pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Jacob Friisin valmentama joukkue on karsintalohkossaan kolmantena. Huuhkajat on jäänyt lohkon kärjessä keikkuvasta Hollannista kuusi ja toisena olevasta Puolasta kolme pistettä. Hollantia Suomi ei voi saada kiinni, ja Puolankin ohittamisen mahdollisuudet ovat teoreettiset.

Kaksi pistettä kerännyt Malta on karsintalohkon jumbona. Suomi avasi karsinnat maaliskuussa Maltalla 1–0-vierasvoitolla.

Tänään Olympiastadionilla Suomi lähtee hakemaan odotettua voittoa kokoonpanolla, jossa on yksi A-maajoukkuedebytantti. Hän on laitapelaaja Ryan Mahuta, joka pelaa Tshekin pääsarjan FK Pardubicessa. Suomen liigassa Interiä ja Hakaa vuosina 2021–24 edustanut Mahuta, 23, ei ole pelannut maajoukkueessa aiemmin myöskään junioritasolla.

Huuhkajien avausmaalivahti on Viljami Sinisalo, jonka edessä puolustuslinjassa ovat Miro Tenho, Ville Koski ja Juho Lähteenmäki. Ylempänä ovat Mahutan ohella Oliver Antman, Adam Marhiev ja Kaan Kairinen. Hyökkäyspään muodostavat Leo Walta ja kärkikaksikko Joel Pohjanpalo – Benjamin Källman. Pohjanpalo on Huuhkajien kapteeni.