MTV seuraa Ukrainan tilannetta – Washington Post: Tiedustelutietojen mukaan Venäjällä annettu käsky edetä täysmittaiseen hyökkäykseen

Biden sanoi perjantaina paikallista aikaa olevansa "vakuuttunut", että Venäjä hyökkää Ukrainaan lähiaikoina ja että kohteena on mahdollisesti Kiova. Hän kertoi Putinin tehneen päätöksen hyökkäyksestä.

Asiantuntija Bidenin arviosta: Tosi vahvasti sanottu

– Se on tosi vahvasti sanottu ja herättää kysymyksiä siitä, mistä tämä varma tieto on tullut. Hän (Biden) voi olla varma siitä vain, jos hän on jollain tavalla kuullut Putinin näin sanovan tai viestivän, everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa sanoi STT:lle.