Ulkoministeri Valtonen MTV:lle: Kumppanimaissa oli huolta Suomen rasismikohuista, mutta tilanne on nyt muuttunut

– Kyllä kesällä siitä kyseltiin, koska aika useinhan kansainvälinen media nostaa otsikoihin semmoisia asioita, jotka meillä täällä itsellämme on otsikoissa. Kun nämä nyt eivät olleet niin kauhean myönteisiä asioita, niin on käyty jonkin verran keskusteluja, mutta ei mitenkään määrättömän paljon. Tämä on hiljentynyt hyvin voimakkaasti tässä elokuun aikana jo, sanoo Valtonen MTV:n Uutisextrassa.