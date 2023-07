Mediatutkija MTV:n hallituskyselyn tuloksista: "Keskustelu on aitoa"

– Kertoo se siitä, että keskustelu hallituksen ympärillä on aitoa ja, että se jakaa aidosti mielipiteitä. Suomalaiset ovat varmasti keskimääräisesti uskollista kansaa eivätkä hevin lähde ehdottamaan hallituksen kaatamista tai ministereiden erottamista, ellei niitä nähdä asiallisesta perustelluiksi, Koivunen sanoo.

Kyselyn mukaan miehet ovat merkittävästi suopeampia Purran jatkolle kuin naiset. Miehistä Purran ministerieron kannalla on 38 prosenttia, naisista 55 prosenttia.

– Naiset reagoivat vahvemmin yhdenvertaisuutta kyseenalaistaviin puheenvuoroihin ja äänestävät prosentuaalisesti enemmän vihreää vasemmistolaista ihmisoikeusmyönteistä politiikkaa. Miehet ovat oikeistolaisempia, ehkä perussuomalaisempia. Sama suhdeluku on myös Ruotsissa.

Miltä Suomi näyttäytyy ulkomailla?

– Kiinnostus Marinia ja hänen hallitustaan kohtaan oli ennennäkemätöntä. Silloin seurattiin yleisesti Suomen maakuvan ytimeen liitettyjä teemoja, kuten tasa-arvo ja edistyksellisyys. Tällaiset tarinat pyörittivät Suomea. Nyt meitä katsotaan samalla tavalla, kun Suomi on katsonut Itävallan, Italian, Espanjan, Hollannin tai Belgian tilannetta.

Mediatutkija: Trump-tyyppinen politiikka on rantautunut Suomeen – sapiskaa Suomen medialle

Tällä Koivunen tarkoittaa sitä Suomessa on yhtälailla uutisoitu jonkin toisen maan politiikasta ja siellä vaikuttavasta äärioikeistolaisesta puolueesta.

– Nyt meitä katsotaan siitä kulmasta. Suomi näyttäytyy samanlaisena. Sille on uutisarvo.

Kuinka suomalainen media on onnistunut hallituspolitiikan perkaamisessa?

Eri toten perussuomalaiset ovat kritisoineet suomalaista mediaa siitä, että se on kaivellut politiikkojen taustoja ja lähtenyt ajojahtiin. Kuinka Koivunen näkee asian?

– Media on tehnyt erittäin tarkkaa työtä hallitusohjelman analysoimisessa. Sen sijaan poliitikkojen, ja tässä tapauksessa perussuomalaisten, taustojen perkaaminen on ollut julkisuuden salaisuuden piirissä. Ei ole kaiveltu. Asian nostivat esiin tutkijat ja kansalaisliikkeet. Media on keskittynyt ikään kuin areenapolitiikkaan eli suuriin linjoihin, kuten poliittisiin ohjelmiin ja lukuihin.