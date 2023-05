Pekka Haavisto MTV:n Uutisextrassa: Kehitysavun leikkaaminen voi hyödyttää Venäjää

– Ukrainan vuoksi pitäisi tiivistää suhteita Afrikan maihin, Latinalaisiin maihin ja Aasian maihin. Yleensä se, että on suhteet olemassa, sillä on suuri merkitys. Sen takia katson vähän huolissani eri leikkauksia siihen suuntaan, totesi Pekka Haavisto.

– Tämä on juuri Afrikassa tilanne, että ollaan tietynlaisessa kilpailutilanteessa muun muassa Venäjä, Wagner ryhmien ja Kiinan kanssa monissa Afrikan maissa. Silläkin yhteistyöllä mitä Suomi on tehnyt, oli suuri merkitys. Kävin keväällä Somaliassa ja Keniassa ja siellä sillä, että meillä on pitkäaikaiset suhteet on todella suuri merkitys.