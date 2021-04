Ulkoministeri Pekka Haavisto suhtautuu Sputnik-rokotteen hankintaan varauksellisesti – neuvotteluja ei käydä tällä hetkellä: "Ostajalla suuri vastuu"

– Tietysti tässä on sellaisia piirteitä, kun nyt on kova pula rokotteista, että on erilaisia tarjoajia. Tiedän, että sosiaali- ja terveysministeriöön tulee tarjouksia erilaisilta rokotekauppiailta.

– Siinä on suuri vastuu ostajalla silloin, kun rokotteet eivät ole eurooppalaisen yhteishankinnan piirissä, mikä tarkoittaa laadun tarkkailua. Laadun on oltava oikea ja tahon luotettava, toteaa Haavisto.

Slovakia ei saanut mitä tilattiin

Slovakia on hankkinut ilmeisesti ainoana EU-maana Unkarin lisäksi Sputnikia. Slovakia ei hyväksynyt saamaansa rokotetoimitusta, koska annokset poikkesivat luvatusta versiosta. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa The New York Times.