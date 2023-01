Erdogan: Ruotsin ja Suomen luovutettava 130 terroristia Turkkiin, jotta Turkki hyväksyy maiden Nato-jäsenyyden

Ruotsin ja Suomen on luovutettava 130 terroristia Turkkiin, jotta Turkki hyväksyy maiden jäsenyyden sotilasliitto Natoon, presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi sunnuntaina turkkilaismedian mukaan. Asiasta kertoo ruotsalaislehti Expressen .

Turkki on vaatinut toistuvasti Suomea ja Ruotsia palauttamaan terroristeina pitämiään ihmisiä. Turkin vaatimat lukumäärät ovat vaihdelleet, mutta Ruotsilta on toistuvasti vaadittu 73 ihmisen palauttamista.

Turkki on asettanut sekä Suomelle että Ruotsille useita vaatimuksia ehdoksi maiden Nato-jäsenyyksien ratifioinnille. Jäsenyyksien toteutuminen on kiinni vielä Turkin sekä Unkarin ratifioinneista. Unkari on luvannut hoitaa ratifioinnin helmikuun alussa, mutta Turkki ei ole missään vaiheessa antanut ratifioinnille aikataulua.