Tällaista on ihmiskauppa Suomessa: MTV:n haastattelema mies maksoi 5 000 euroa päästäkseen Suomeen, mutta päätyi tekemään 70-tuntista työviikkoa

– Emme saaneet palkkaa pitkään aikaan. Teimme töitä aamusta iltaan eivätkä he maksaneet neljään kuukauteen, mies kertoo nyt MTV:lle.

Kiristämistä ja uhkailua

– Kun pyysimme työnantajaa maksamaan normaalia palkkaa, he sanoivat, että voivat myydä asuntomme ja joudumme lähtemään maasta, mies sanoo.

Mies ja hänen työkaverinsa ymmärsivät, että jokin on pielessä, mutta avun hakeminen oli vaikea.

–Työnantajat neuvoivat kaikessa ja he sanoivat, että jos ongelmia tulee, menetämme työlupamme.

Tavallinen tapaus

Rikosuhripäivystyksen erityisasiantuntija Pia Marttilan mukaan miehen tapaus on valitettavasti tavallinen. Heidän asiakkaanaan on tällä hetkellä 350 asiakasta, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan tai sen kaltaisen hyväksikäytön uhriksi.

– Noin 250 on joutunut nimeomaan työssään hyväksikäytetyksi ja sitten loput on seksuaalista hyväksikäyttöä, pakkoavioliittoa tai rikolliseen toimintaan pakottamista, Marttila luettelee.

– Tuomioita on tullut paljon vähemmän kuin mitä on toivottu. Nyt Etyjin ihmiskauppakoordinaattori on antanut tavoitteen, että kolminkertaistetaan syytteiden määrä ja siihen pyritään tietysti myös Suomessa, kertoo rikoskomisario Pekka Hätönen Helsingin poliisista.