Haatainen siivousalan väärinkäytöksistä: Järkyttävää, että on syntynyt ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön kulttuuri

Työministeri Tuula Haataisesta (sd.) on järkyttävää, että Suomeen on syntynyt ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön kulttuuri, ja se on hänen mielestään pysäytettävä. Siivousalan alipalkkaukseen liittyvistä epäkohdista on ollut tietoa, mutta Helsingin Sanomien juttu paljasti uusia yksityiskohtia rikkomuksista.