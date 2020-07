Ulkomaalaisten opiskelijoiden viisumiasiassa jälleen uusi käänne Yhdysvalloissa

Maahantulo on tarkoitus kieltää opiskelijoilta, jotka ovat ilmoittautuneet uusiksi opiskelijoiksi maaliskuun alkupuolen jälkeen. Jos opintoihin kuuluu myös muita kuin verkossa tehtäviä kursseja, maahanpääsyä ei rajoiteta.

Monta käännettä

Opiskelijoiden viisumiasiassa on nähty heinäkuun aikana jo useita käänteitä.

Presidentti Donald Trump on halunnut rajoittaa maahanmuuttoa, ja koronapandemian aikana useiden erilaisten viisumien myöntämistä on rajoitettu. Toisaalta viisumien perumista on pidetty myös Trumpin hallinnon pyrkimyksenä painostaa oppilaitoksia avaamaan oviaan pandemian jatkumisesta huolimatta.