Ulf, 84, yritti vuosia saada takaisin Neuvostoliitolle luovutettua lapsuudenkotiaan – tällä viikolla tuli yllättävä puhelu

– Solkulla on kaunis paikka. Aivan talon ohi virtaa pieni puro, jossa minä ja veljeni olimme joka päivä. Meillä kaikilla on erittäin hyviä muistoja sieltä, muistelee Ulf Grüssner , 84, MTV Uutisille puhelimitse.

Solkulla on aiemmin kuulunut Grüssnerin suvulle, ja Ulf Grüssner on asunut siellä lapsuudessaan ennen sotia.

Solkulla on myös yksi kiinteistöistä, joita Suomen valtio takavarikoi Venäjän valtion omistuksesta.

Mustiin pukeutuneet miehet pihassa

Grüssner on iloinen siitä, että Suomen valtio on alkanut takavarikoimaan Venäjän valtion omistamia kiinteistöjä.

– Me kaikki lapset olemme syntyneet myös Saksassa, mutta sodan päätyttyä äitini halusi palata kotiinsa Ahvenanmaalle. Kun palasimme, meidät pakotettiin lähtemään kodistamme emmekä saaneet ottaa mitään mukaamme, Grüssner kertoo.

Ratian mukaan Maarianhaminassa sijaitsevan konsulaatin henkilökunta on käyttänyt vanhan täysihoitolan rakennusta on lomailuun, vaikka rakennus on rapistumassa sijoilleen.