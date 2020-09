Ukrainan sota-alueella käynyt toimittaja: jopa 200 lasta vakavasti haavoittunut tai kuollut – "Kasvavat aika erilaisessa todellisuudessa kuin täällä meillä"

Turvallisuussyistä matka piti suunnitella tarkasti, sillä paikka on edelleen sota-aluetta. Ohtosen mukaan Itä-Ukrainan alue on yksi maailman miinoitetuista alueista.

Ohtosen tietojen mukaan paikalla on loukkaantunut siviilejä ja jopa yli 200 lasta on vakavasti haavoittunut tai kuollut.

"Lapset kasvavat aika erilaisessa todellisuudessa"

– Olemme kuitenkin Euroopassa ja elämme vuotta 2020, niin kuinka vaarallista se elämä lapselle on.

– He joutuvat lapsille opettamaan, miten lähellä ohjukset ja tulitaistelu ovat äänestä päätellen. He oppivat, pitääkö mennä kellariin suojaan vai onko ok olla pihalla. Lapset kasvavat aika erilaisessa todellisuudessa, kuin täällä meillä.