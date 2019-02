Ukrainan presidenttikisassa kymmeniä ehdokkaita – Tv-koomikko pyrkii roolinsa varjosta oikeaksi presidentiksi

Mielipidekyselyiden luotettavuus on Ukrainassa vaihteleva, mutta kaikissa gallupeissa kärjessä on ollut kolme nimeä: nykyinen presidentti Petro Poroshenko, entinen pääministeri Julija Tymoshenko sekä suositusta koomikosta poliitikoksi ryhtynyt näyttelijä Volodymyr Zelensky.

"Vaalirahaa oligarkkien taskuista"



Näyttelijä Zelensky yrittää tehdä tarusta totta: hän on esittänyt Ukrainan presidenttiä suositussa tv-sarjassa Kansan palvelija ja on samannimisen puolueen presidenttiehdokas.

Joissain kyselyissä Zelensky on ajanut jopa Poroshenkon ja Tymoshenkon ohi, mutta Moshes ei usko kannatuksen kestävän vaaleihin saakka. Zelensky on selvästi lahjakas näyttelijä ja liikemies, mutta kampanjointi on vasta alussa. Moshesin mukaan moni tukee politiikan ulkopuolelta tullutta yrittäjää vain vastustaakseen nykyjärjestelmää. Zelenskyn asiaosaaminen on ohutta.