Ukrainan presidentti Zelenskyi tapasi kuningas Charlesin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi sunnuntaina kuningas Charlesin Britanniassa.

Kuningas Charlesin ja Volodymyr Zelenskyin tapaaminen järjestettiin Sandringhamin kartanolla Norfolkissa, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Volodymyr Zelenskyi saapumassa Sandringhamin linnaan Norfolkiin.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Kuningas Charles ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Sandringham Housen salongissa Norfolkissa Itä-Englannissa.AFP / Lehtikuva

Aiemmin sunnuntaina Zelenskyi osallistui Lontoossa pidettyyn puolustushuippukokoukseen, jossa puitiin Ukrainan tulevaisuutta.

Britannian lisäksi useat EU-maiden johtajat osoittivat kokouksessa tukeaan Zelenskyille sen jälkeen, kun Ukrainan presidentin perjantainen tapaaminen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa ajautui sanaharkaksi.

Zelenskyi ehti tapaamaan kuningasta ennen presidentti Trumpia, joka sai viime viikolla kuninkaalta kutsun valtiovierailulle Britanniaan.

Lue myös: