Ukrainan korkeushyppytähdille esitettiin kysymys Vladimir Putinista – urheilijoilta paljonpuhuva reaktio

Mahutshkik voitti kisoissa MM-hopeaa, Herashtshenko oli neljäs ja Levtshenko jäi karsintaan. Kolmikko kutsui median edustajat lehdistötilaisuuteen keskustellakseen maansa tilanteesta. Venäjän hyökkäyksen alkamisesta on kulunut jo viisi kuukautta.

Dagbladetin toimittaja Thomas Haarstad esitti urheilijoille kysymyksen, mitä he sanoisivat Putinille, jos saisivat siihen mahdollisuuden. Ukrainalaiset eivät heti osanneet vastata kysymykseen, vaan katselivat maan yleisurheiluliiton puheenjohtaja Yevhen Proninia, joka totesi, että he tarvitsevat miettimisaikaa.

Ukrainan urheilun tulevaisuus on epäselvä. Lukuisia urheilufasiliteetteja on pommitettu maan tasalle ja maa tarvitsee rahaa puolustusmenojen vahvistamiseen. Ukrainalaishyppääjät ovat kuitenkin sitä mieltä, että he haluavat mennä kotiin kauden päättyttyä, vaikkeivat tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.