Ukrainan jalkapallotähti kertoi puhelustaan Venäjällä työskentelevän maajoukkuelegendan kanssa – "Hän sanoi, että minun tulisi painua helvettiin"

43-vuotias Tymosjtjuk on pelannut eniten maaotteluita Ukrainan maajoukkueessa (144). Hän työskentelee edelleen Venäjällä, Pietarin Zenitin valmennuksessa, jossa hän on ollut vuodesta 2017 lähtien. Tymosjtjuk on saanut runsaasti kritiikkiä, ettei ole puhunut julkisesti Ukrainan sodasta.