Ukrainan pelaajaikonista paljastus – veljeillyt häikäilemättömästi Venäjän kanssa

Ukrainan entistä maajoukkuepelaajaa Anatoli Timoshtshukia uhkaa vankeusrangaistus kotimaassaan.

Entistä maajoukkueen tähteä epäillään Venäjän joukkojen tukemisesta sodassa Ukrainaa vastaan.

Ukrainan turvallisuuspalvelu julkaisi tiedotteen ukrainalaislehti Obozrevatelin mukaan, jossa kerrotaan Timoshtshukin toimista.

– Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksensä entinen maajoukkuepelaaja tuki aktiivisesti vihollista ja rahoitti säännöllisesti tiettyjä Venäjän joukkojen yksiköitä, oikeuskansleri sanoo tiedotteessa.

Timoshtshukin kerrotaan pelanneen näytösottelu Pietarin Zenitin paidassa vuonna 2024 – joukkueen, jonka apuvalmentajana hän toimii. Ottelun jälkeen hän on jakanut allekirjoituksia paitoihin, ja niitä on myyty huutokaupassa. Huutokaupan ja ottelun tulot on väitetysti toimitettu eteenpäin Venäjän sotilasjoukkojen tukemiseen.

Timoshtshukia uhkaa Ukrainassa 12 vuoden vankeusrangaistus Obozrevatelin mukaan. Timoshtshukilla on sekä Ukrainan että Venäjän kansalaisuus, mutta hän pelasi nimen omaan Ukrainan maajoukkueessa 144 maaottelua.