Ukrainalaispelaajalta kaiken kertova ele US Openissa – "Kansakuntaani tapetaan päivittäin"

Kostjuk, joka hävisi ottelun erin 6–2, 6–3 kertoi lähettäneensä Azarenkalle tekstiviestin etukäteen päätökseensä liittyen. Valko-Venäjä on Venäjän keskeinen liittolainen Ukrainan vastaisessa sodassa.

Kostjuk arvosteli aiemmin Azarenkan suunniteltua osallistumista Ukrainaa tukevaan hyväntekeväisyystapahtumaan. Azarenka perui sittemin osallistumisensa. Kostjuk on ollut yksi äänekkäimmistä ukrainalaispelaajista, joka on vaatinut venäläisten ja valkovenäläisten pelaajien sulkemista ATP- ja WTA-kiertueilta, elleivät he tuomitse sotaa julkisesti.