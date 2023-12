Ukrainalainen uutistoimisto: Pohjois-Korea toimitti Venäjälle tuhansia kontteja ammuksia – MTV seuraa sotaa

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi eilen, että Kreml ei ole kiinnostunut neuvottelemaan Ukrainan kanssa. Hänen mukaansa neuvotteluille ei ole pohjaa. Ajatuspaja ISW:n mukaan tämä tukee tulkintaa, jonka mukaan Venäjä ei ole aiemmista puheistaan huolimatta missään vaiheessa hakenut aidosti rauhanneuvotteluja, vaan on käyttänyt niitä informaatio-operaationa, jolla maalaisi kuvan Ukrainasta, joka ei suostu neuvottelemaan sodan lopettamisesta.

Venäjä on saanut Pohjois-Koreasta tuhansia kontteja ammuksia, kertoo Ukrainan valtion omistama uutistoimisto Ukrinform. Uutistoimisto perustaa tietonsa yhdysvaltalaisviranomaisten raportteihin, jotka kertovat satelliittikuvien tukevan havaintoja. Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs Julianne Smithin mukaan Venäjälle on toimitettu konteissa sotilasvarusteita ja ammuksia. Kontit olisi toimitettu meriteitse.

Keskiviikko 21.12.2023

18.09: Putin syytti Ukrainaa valtionterrorismista



Venäjän presidentti Vladimir Putin vaatii keskiviikkona vahvaa reagointia Ukrainaa tukevien ulkomaisten agenttien pyrkimyksiin horjuttaa Venäjän vakautta.



Videoidussa lausunnossa Putin sanoi Ukrainan hallinnon lähteneen terrorististen menetelmien ja käytännössä valtioterrorismin tielle ulkomaisten tiedustelupalvelujen tuella.



Venäjän rautateitä vastaan on tehty lukuisia sabotaasiyrityksiä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa. Venäjä on kertonut myös torjuneensa useita lennokki-iskuja. Sekä sabotaasiyrityksistä että lennokki-iskuista on usein syytetty Ukrainaa.