Ukraina: Venäjä käytti uutta asetta

Kyseisten dronejen tarkoitus on ukrainalaisarvion mukaan tutkia ilmapuolustusta ja myös täyttää se niin, että räjähtävät dronet ja ohjukset pääsisivät maaleihinsa.

Sittemmin Ukraina on sanonut Venäjän käyttävän uutta "Gerbera"-dronea ilmahyökkäyksissään. Sitä kuvailtiin halvemmaksi versioksi Shaded-dronesta, joita Venäjä on hankkinut Iranista. Kyse on kamikaze-dronesta.